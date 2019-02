Albornoz por su primer éxito en el Young Master de ajedrez

El cubano Carlos Daniel Albornoz tratará de conseguir hoy su primer triunfo cuando enfrente al ruso Nikita Petrov durante la continuación del torneo ajedrecístico Young Master, en Bad Ragaz, Suiza.

El reciente campeón nacional repetirá piezas blancas ante el segundo preclasificado de la lid, dueño de 2585 puntos Elo y un título de Gran Maestro, y que comenzó el certamen con triunfo sore el local Aurelio Colmenare.

Para Albornoz, en espera de recibir su graduación de Gran Maestro, el debut fue de tablas ante el alemán Dennis Wagner en 30 movidas de una apertura Reti, en la que condujo las figuras claras.

El certamen celebrará nueve rondas y debe resultar un escalón para que Albornoz demuestre que está apto para buenas actuaciones a un mayor nivel, luego de que en diciembre pasado se titulara en el Memorial Carlos Torre en México.

