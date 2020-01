Denuncia Cuba endurecimiento del bloqueo

La Habana, Cuba.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció hoy el recrudecimiento brutal del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, como parte de su política hacia nuestro país.

Dicho endurecimiento provoca daños humanitarios y económicos, y afecta al pueblo de Cuba, a los cubanos que residen en Estados Unidos y en otros países, y a los propios estadounidenses, escribió Rodríguez en su cuenta en Twitter.

El guión del Ejecutivo estadounidense contra la Isla incluye restricciones de viajes y la ampliación de la lista de entidades cubanas restringidas para los ciudadanos de la nación norteña, así como la reducción drástica de la cantidad de dólares que los cubanoamericanos pueden enviar a sus familiares en la mayor de las Antillas.

En varias ocasiones, las autoridades han denunciado que el gobierno de Estados Unidos apela a las mentiras como pretexto para endurecer el bloqueo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.