!Ya estamos en Cubadisco!

Con el concierto Vale Dos, un homenaje a la obra de Juan Formell y Adalberto Álvarez, quedó inaugurado el Fórum Internacional de Música Cubadisco-Primera Línea 2018, en la sala Avellaneda, del teatro Nacional de Cuba.

Bajo la batuta del maestro Joaquín Betancourt, quien tuvo a su cargo los arreglos de las composiciones de esas dos figuras de la música popular bailable cubana, la Orquesta Sinfónica Nacional regaló al público un espectáculo memorable.

En las palabras inaugurales, la musicóloga Marta Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música, dio la bienvenida a los presentes en la fiesta de la discografía y la industria musical en Cuba, que se extenderá hasta el próximo día 30.

Bonet se refirió, además, a la calidad y cantidad sin precedentes de fonogramas presentados al concurso este año, lo cual dificultó el trabajo de selección de los nominados en las diferentes categorías.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.