Volverá Santiago de Cuba a abrir sus puertas al jazz

El VII encuentro Amigos del jazz tendrá lugar en Santiago de Cuba los días del 20 al 23 próximos, en continuidad de los empeños por la promoción de ese género musical.

Auspiciado por la filial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, y con la colaboración de instituciones culturales, el evento se desarrollará en los céntricos Teatro Martí, Sala de Conciertos Dolores, el patio La Jutía Conga y el Iris Jazz Club.

Iván Acosta y De Cuba somos, Magic Sax Cuartet y el grupo Influencias tomarán parte en las jornadas junto a Orlando Valle Maraca, Carlos Miyares, Héctor Quintana y su quinteto, Ácana y Mestizaje, además unos 40 músicos estadounidenses liderados por Mike Davidson.

La cita se inserta desde el 2011 en la difusión de esa vertiente sonora, que según estudiosos arribó a Cuba por esa ciudad a finales del siglo XIX.

