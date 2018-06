Vibró la Ciudad Deportiva con Gente de Zona y Laura Pausini

La Habana, Cuba. – Nunca antes la Ciudad Deportiva de La Habana vió tantas sombrillas en un mismo escenario, y es que la insistente lluvia no impidió la realización del concierto de la agrupación Gente de Zona, a la que asistió el presidente cubano, Miguel Díaz- Canel Bermudez.

Cerca de 14 mil personas se dieron cita en los terrenos del recinto para disfrutar dos horas del espectáculo, que contó con la participación de varios artistas como Diana Fuentes, el dúo puertorriqueño Zion y Lennonx, y la esperada de la noche, la cantante italiana Laura Pausini.

Gracias Cuba, es un sueño cumplido, dijo la intérprete, quien deleitó al público con cuatro de sus canciones más famosas, entre ellas su más reciente éxito Nadie ha dicho, grabado junto a Gente de Zona.

En una noche emotiva, Laura Pausini concluyó: Regreso a Italia con el corazón lleno de colores de mi bandera y la de Cuba.

