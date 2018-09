Viajará Orquesta de Cámara de las Tunas a Suiza

Los integrantes de la Orquesta de Cámara de Las Tunas viajarán este fin de semana a Suiza, para ofrecer cinco conciertos que la llevarán en una gira de intercambio cultural por las más importantes ciudades de esa nación.

El periplo, diseñado para un total de 12 días y auspiciado por la Asociación para Proyectos Interculturales de Música, con sede en Lucerna, estará bajo la tutela del destacado músico y profesor suizo Ulrich Nyffeler.

El repertorio escogido incluye un programa de piezas de ambos países, entre ellas la obra para orquesta y coro, Misa Cubana, del maestro José María Vitier.

La iniciativa se gestó gracias a la visita del maestro Ulrich Nyffeler en dos ocasiones a la provincia de Las Tunas, en la primera de ellas se estrenó una sinfonía interpretada por los jóvenes talentos tuneros y desde entonces se comenzó a fraguar la idea del intercambio.

