Variedad de propuestas en la programación de la Radio Cubana

La Habana, Cuba. – Para este verano 2018 todas las emisoras nacionales de Cuba prepararon una programación con novedosas propuestas que permitirá disfrutar de una radio creativa y de calidad, explicó Danae del Carmen Maturell, jefa de programación de la Radio Cubana.

Radio Progreso anunció que el emblemático programa humorístico Alegrías de Sobremesa vuelve a su parrilla en julio y agosto, con una emisión los sábados solo al mediodía, y nueve capítulos donde se escucharan interpretaciones de la orquesta Aragón, Luis Carbonell, Polo Montañez, el conjunto Roberto Faz, entre otros artistas.

A disfrutar Cuba es el nombre de la principal propuesta de Radio Rebelde, donde el protagonista es el pueblo, pues transmitirán en vivo desde las provincias del país.

Radio Taíno, Radio Ciudad, la COCO y Cadena Habana concibieron para la apertura del verano salir al aire desde centros culturales y recreativos de La Habana.

