Valencia rinde homenaje a Alicia Alonso (+Fotos)

Por encomienda de Francisco José Mora Mas, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, España, el catedrático José María Lozano Velasco entregó hoy a Alicia Alonso los primeros ejemplares de la nueva edición de un libro de la autoría de María del Carmen Hechavarría.

Con la publicación de esta versión bilingüe del volumen Alicia Alonso, más allá de la técnica -valiosa investigación histórica y metodológica- se rinde homenaje a la extraordinaria bailarina cubana, a 20 años de su doctorado Honoris Causa de dicha institución académica.

Como reconocimiento a la trayectoria profesional y personal de la directora del Ballet Nacional de Cuba, Lozano le entregó además la insignia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, en nombre de su Decano, Luis Sendra.

El aval realza su aporte al enriquecimiento del saber y la elevación de la dignidad humana, palabras que Alicia Alonso agradeció con humildad y emoción.

