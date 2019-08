Una fiesta para Formell

La Habana, Cuba. – En el Centro Cultural El Sauce será inaugurado hoy el primer Festival Internacional de la Timba Por siempre Formell, que tendrá mañana su momento culminante con un megaconcierto en 23 y Malecón desde las 5 de la tarde y hasta la madrugada del domingo.

La inauguración del evento coincide con la fecha del aniversario 77 del nacimiento en La Habana de Juan Formell, quien hace 50 años fundó la orquesta Los Van Van, un hito en la historia de la música popular cubana.

En El Sauce se exhibirá una muestra fotográfica de Iván Soca y habrá un conversatorio sobre el legado humano y artístico de Formell, a quien se dedicará una conferencia de la musicóloga Nerys González Bello.

La jornada contará además con un panel acerca de la timba cubana, un encuentro con estudiantes de la Universidad de las Artes y la presentación del libro Juan Formell y Los Van Van: La Leyenda de Rafael Lam.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.