Una cita para el futuro de las radios locales

Este miércoles se desarrolló el Primer Encuentro de Radio Local “Pensar la radio que hacemos”, donde se reunieron profesionales de las dos emisoras municipales de la provincia de Artemisa.

A la cita organizada por Radio Ariguanabo, de San Antonio de los Baños, asistió una representación de Radio Mariel; entre ambas generaron una docena de ponencias sobre temas necesarios para la evolución en sus transmisiones.

Contaron en la agenda aristas como las propuestas musicales en la radio local, presencia en las plataformas digitales, desafíos para acercar el periodismo a la comunidad, y otros retos ante las evoluciones tecnológicas y las influencias culturales.

Carlos Manuel Gutiérrez, director de Radio Ariguanabo y principal organizador, convocó para el segundo encuentro en octubre del próximo año, donde anhela la presencia de emisoras de provincias vecinas.

