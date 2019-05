Un espacio constante de intercambio

Intercambio es la palabra que rige hoy las actividades de la décima edición del Festival de las Artes, evento auspiciado por el Instituto Superior de Arte y que transcurre en La Habana.

El encuentro de egresados de la Facultad de las Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual destaca entre las principales propuestas de la jornada, en la cual se debatirá sobre el quehacer de esa institución.

Lecturas dramatizadas, presentaciones de libros, y puestas en escena conforman el programa de la presente edición del Festival, evento con un amplio plan de actividades donde convergen todas las manifestaciones artísticas.

Disímiles proyectos que emergen de la enseñanza artística superior establecen un intercambio con la sociedad en el Pabellón Cuba, el Centro Cultural Bertolt Brecht, el Lyceum Mozartiano de La Habana, la Casona Teatral Vicente Revuelta, y el Parque El Quijote.

