Tras las huellas de Hemingway en Cuba

La Habana, Cuba. – El programa académico del XVII Coloquio Internacional Ernest Hemingway -que reúne a estudiosos de seis países- enfocará hoy detalles de las huellas del célebre novelista estadounidense en Cuba, donde radicó por 20 años.

Para su segunda jornada se prevén intervenciones del profesor Michael Connors, quien abordará el tema: La Cuba de Hemingway: territorio inexplorado, y de Raúl Villarreal -hijo de quien fuera mayordomo en Finca Vigía- sobre el lugar que fue residencia del escritor.

Otros ponentes evocarán los encuentros de Hemingway con vecinos y muchachos de San Francisco de Paula, y se exhibirá el documental Hemingway entre Cayo Hueso y Cuba.

Expertos estadounidenses expusieron este jueves la afinidad del novelista hacia Cuba a partir de su afición por la pesca en la corriente del Golfo, y la influencia de su estilo narrativo en la preparación de procesos judiciales.

