The Rolling Stones retorna en video a La Habana (+Video)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Habana, Cuba. – El documental Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America y una muestra fotográfica sobre la gira de la banda británica The Rolling Stones, se exhibirán este domingo, en el cine 23 y 12, en el barrio Vedado de La Habana.

El material audiovisual que retorna a la emblemática banda a un escenario habanero, reúne reconocidos temas de la agrupación como Sympathy for the Devil; (I Can’t Get No), Satisfaction; Honky tonk women y Paint it, black, grabados durante el concierto ofrecido por el grupo hace dos años en la Ciudad Deportiva de La Habana.

Hace dos años The Rolling Stones ofreció un concierto en La Habana

Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America documenta el tour realizado por The Rolling Stones a través de América Latina, iniciado en Chile, seguido por Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México, y con cierre en Cuba.

La muestra se desarolla en coordinación con la Embajada Británica y la Cinemateca de Cuba, y estará abierta al público en la galería del céntrico cine 23 y 12, desde este domingo.

(Visited 1 times, 46 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.