Tendrá carácter competitivo Evento de Radio Joven: Punto Cero

Guantánamo, Cuba.- El Evento de Radio Joven: Punto Cero, que desde Guantánamo convoca a realizadores, documentalistas y locutores, abre hoy su 2da edición, con espacio competitivo como elemento novedoso.

La cita instituida en la Villa del Guaso se promueve como plataforma de superación para los profesionales del ámbito que, entre intercambios de experiencias, se proponen repensar la radio para contribuir a mejorar lo que se transmite.

Hasta el sábado se extenderán las actividades donde los participantes se insertarán en varias rutinas de la radio local CMKS, y completarán el programa con recorridos por sitios de interés de la provincia.

Además de promover cuanto hacen los jóvenes creadores, Punto Cero se propone socializar experiencias que, de sistematizarse, puedan enriquecer el trabajo de las emisoras cubanas, contribuyendo a contextualizar las maneras de hacer radio, en la era de internet.

