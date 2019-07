Telmary Díaz: desde el hip hop la mujer también comunica

La Habana, Cuba. – Con una carrera musical que dio sus primeros pasos desde las versátiles agrupaciones Free Hole Negros e Interactivo, la popular rapera cubana Telmary Díaz asegura que la música hecha por mujeres en el país mejora cada día más.

Según la cantante, en el hip hop, terreno dominado mayormente por los hombres, son muchas las voces femeninas que se alzan para defender los derechos de igualdad, además, con el advenimiento del reguetón es importante que la mujer se exprese con libertad.

Aun cuando es una pionera en el movimiento, Telmary se enfrasca en lograr el reconocimiento de las mujeres dentro del hip hop, y en el crecimiento de su agrupación Habana Sana.

Camagüey fue la séptima parada en la Gira promocional de Fuerza Arará, mejor producción discográfica en la categoría de Música Urbana en el Festival Cubadisco 2018 y Nominado a los Latin Grammy de ese año.

