Teatro Sauto cumple 155 años

Matanzas, Cuba.- El teatro Sauto, Monumento Nacional situado en Matanzas, cumple este 6 de abril 155 años, mientras su personal da los toques finales a una ambiciosa restauración, y aguarda por la llegada de equipos de climatización, sonido y luces.

Catalogado por la investigadora Alicia García como uno de los edificios más perfectos de la historia de la arquitectura en Hispanoamérica , el coliseo del siglo XIX, conserva la mayoría de sus elementos originales, incluida la maquinaria inglesa que permite elevar la platea.

García calificó de extraordinaria la labor desarrollada para devolver su esplendor al inmueble, por el nivel de detalle, el cuidado y respeto a los valores originales.

Por su parte, Miguel Ojito, artesano a cargo del trabajo con las lámparas del teatro neoclásico, refirió que de las 48 luminarias existentes en el Sauto, 26 son totalmente auténticas.

