El teatro a la escena camagüeyana

Un total de 32 agrupaciones con igual cantidad de puestas de 12 provincias del país tomarán parte, entre el seis y el 14 de octubre, del XVII Festival Nacional de Teatro, Camagüey 2018, auspiciado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

El certamen incluye, además, un evento teórico, la inauguración de exposiciones y la presentación de libros y revistas relacionadas con el quehacer escénico cubano.

La inauguración del Festival, el cual se dedica al aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia y de los sucesos del teatro Villanueva, será el mismo seis, a las nueve de la noche, en el Teatro Principal, con la puesta Hasta que Facebook nos separe, del Centro Promotor del Humor.

Fernando Rojas, viceministro de Cultura, comentó en encuentro con la prensa, en La Habana, que el festival servirá para perfeccionar el trabajo del teatro cubano.

