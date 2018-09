Sinfónica Nacional reanuda sus conciertos

El próximo domingo, la Orquesta Sinfónica Nacional retornará a la sala Covarrubias, con un programa que incluirá el estreno en Cuba de la obra Flow Sin Fronteras, Concierto para percusión y ensamble de vientos del compositor colombiano Juan David Osorio, con su compatriota Daniel Duque como solista.

En la segunda parte se oirá la Sinfonía número dos del compositor y pianista alemán Johannes Brahms, todo bajo la dirección de la maestra colombiana Cecilia Espinosa, invitada nuevamente al podio de nuestra orquesta.

María La O En El Teatro Martí. La zarzuela María la O, estrenada en 1930 con música de Ernesto Lecuona y libreto de Gustavo Sánchez Galarraga, llegará al Teatro Martí sábado y domingo próximos, a las seis de la tarde.

Su puesta en escena, con dirección artística de Humberto Lara, estará a cargo del Teatro Lírico Nacional, y el acompañamiento de la Banda Nacional de Conciertos.

