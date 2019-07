Sinfónica de Cuba grabará proyecto discográfico

La Habana, Cuba. – La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba ofrecerá un concierto especial el 21 de julio en el que grabará la séptima y última entrega del proyecto discográfico Popularmente Sinfónico.

El fonograma correrá íntegramente a la cuenta de la formación orquestal, que será dirigida por su titular, el maestro Enrique Pérez Mesa, en la grabación de temas icónicos de la música popular de la isla.

El proyecto Popularmente Sinfónico tiene su génesis más de una década atrás, cuando los músicos Rafael Guedes y Adolfo Costales le propusieron a la casa discográfica Producciones Colibrí la grabación de una serie de discos con las orquestas sinfónicas de la isla.

La esencia de la propuesta era la de seleccionar varias de las piezas más significativas de la música popular cubana, en cuya grabación participaron las sinfónicas de Villa Clara, Oriente, Matanzas, Camagüey, Holguín y del Instituto Superior de Arte.

