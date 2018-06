Silvio Rodríguez y Casa Abierta vuelven a Matanzas

Matanzas, Cuba.- Silvio Rodríguez dará un concierto en el Parque de La Estrella, de Matanzas, este viernes a las 7.00 de la tarde, incluido dentro del I Encuentro de Trovadores de Matanzas Casa Abierta, desde este jueves al domingo 24 de julio.

Silvio se acompañará en el concierto por Trovarroco, Niurka González, Jorge Reyes y Óliver Valdés, mientras que el invitado será Yunier Pérez, joven trovador habanero, informa el sitio Zurrón del Aprendiz, la web oficial del autor de Ojalá.

El encuentro de trovadores Casa Abierta en Matanzas, estará dedicado a los 45 años del Movimiento de la Nueva Trova e incluirá un homenaje a Nuestra América, agrupación insigne de esa tendencia musical.

Al programa de conciertos tributarán las voces de Frank Delgado, Polito Ibañez, Tony Avila y Roly Berrío, así como Yaima Orozco, Rey Montalvo, y Carlos Fidel Taboada, entre otros.

