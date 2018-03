Siete décadas por la cultura cubana y universal

La Habana, Cuba.- Esta emisora es única en el mundo, expresó el doctor Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la cual fue sede, este miércoles, del Coloquio 70 Aniversario de la planta CMBF.

A propósito de las actividades por el venidero cumpleaños de la Radio Musical Nacional se efectuó, además, una cancelación de sellos en homenaje a compositores e intérpretes de la música clásica, a la que asistió Danilo Sirio, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

La directora de CMBF, Delia Ana Mendoza, recibió el diploma Nicolás Guillén de manos de Barnet, quien destacó los valores y características de esa emisora dedicada a privilegiar el arte.

En el homenaje a ese medio, que celebrará el 25 de abril sus siete décadas de fundado, participaron personalidades, trabajadores y seguidores de la buena música nacional y foránea.

