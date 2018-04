Sesiona en Matanzas Taller de Historia sobre Playa Girón

Jagüey Grande, Cuba. – Con la participación de historiadores, periodistas y combatientes, sesionará este jueves en el Museo Memorial La Comandancia de las FAR, en el central Australia, el Taller Científico de Historia sobre los sucesos de Playa Girón.

Una veintena de investigaciones sobre la invasión mercenaria financiada por Estados Unidos en abril de 1961, serán expuestos con elementos que enriquecen la historia de aquellos acontecimientos y donde el pueblo cubano propinó a los imperialistas una rotunda derrota.

Ubicado en el local que sirvió de Puesto de Mando a Fidel para dirigir las primeras acciones contra los mercenarios de Playa Girón, el Museo Memorial La Comandancia de las FAR del central Australia conserva valiosos exponentes de aquellas jornadas.

Taller Científico de Historia que sesiona este jueves en Matanzas se inscribe en la conmemoración del aniversario 57 de la victoria de Playa Girón.

