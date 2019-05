Sensible pérdida para la danza cubana

El Premio Nacional de Danza 2000, Ramiro Guerra, falleció este 1ro de mayo en Cuba, donde marcó la historia cultural como coreógrafo, teórico, investigador y pionero de la danza contemporánea en el país.

Como creador, su estética estuvo determinada por una extensa fusión de técnicas y estudios, que abarcan desde el ballet clásico hasta los principios básicos de la danza moderna de Estados Unidos.

A su regreso a Cuba se dedicó al estudio del folklore cubano y fundó el Conjunto Nacional de Danza Moderna, compañía que conocemos hoy con el nombre de Danza Contemporánea de Cuba.

Considerado el padre de la danza contemporánea cubana y un pionero en los estudios sobre la danza en la Isla, Ramiro Guerra fundó el Conjunto Folklórico Nacional; y como coreógrafo destacan Impromptu galante, Mambí, El decálogo del apocalipsis, El milagro de Anaquillé, Medea y los negreros, Orfeo antillano y Suite yoruba, entre otras.

