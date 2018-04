Señorío de la guitarra en La Habana

La Habana, Cuba.- El XV Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana, organizado por el Centro Nacional de Música de Concierto y presidido por el maestro Jesús Ortega, se realizará del 22 al 29 de abril.

Como invitados se anuncia al brasileño Egberto Gismonti; el estadounidense Eliot Fisk; los españoles Pepe Romero, David del Puerto y Diego Martínez; el alemán Karl Heinz y el costarricense David Chávez, junto a los cubanos Joaquín Clerch, Marco Tamayo y Alí Arango.

En el concurso participarán 10 cubanos y 5 extranjeros, de España, Francia, Alemania, Polonia y Costa Rica; y el programa del festival ofrecerá 7 conciertos, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional y la Basílica Menor de San Francisco de Asís.

Ideado por el maestro Leo Brouwer, ese evento se nutre del acervo de virtuosos instrumentistas que trasmiten sus conocimientos a jóvenes talentosos.

