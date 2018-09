Sello cubano Bis Music presenta nuevas producciones discográficas

El sello cubano Bis Music presentó este jueves 2 nuevas producciones pertenecientes al Septeto Nacional Ignacio Piñeiro y al reconocido saxofonista César López, a propósito del Foro Internacional de Música Cubana Cubadisco-Primera Línea.

Al bate el son de Piñeiro se titula el primero de los compactos, del Septeto Nacional, agrupación creada hace 90 años que defiende la música tradicional cubana.

La placa, Premio de Honor en la presente edición del certamen, contiene 13 temas e invitados especiales como la cantante peruana Susana Baca y el sonero puertorriqueño Charlie Aponte.

La discográfica Bis Music presentó también el audiovisual Concierto por los 20 años de Habana Ensemble, del saxofonista y compositor cubano César López, quien es considerado uno de los principales exponentes del jazz latino.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.