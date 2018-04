Se despide Festival de Música Fusión Piña Colada

Ciego de Ávila, Cuba.- El concierto clausura del Festival de Música Fusión Piña Colada, a cargo de Arnaldo Rodríguez y el Talismán y Moncada, tendrá lugar en la noche de este domingo para despedir las jornadas en las que la música ha sido protagonista en la ciudad de Ciego de Ávila.

Para la despedida del Festival en el que han participado varios artistas, también se programa a Luna Manzanares en el teatro Principal y Alain Pérez y su grupo en el Patio de Artex.

