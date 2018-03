Se cumplen seis décadas del Canto a Fidel

Matanzas, Cuba.- La Feria Internacional del Libro comienza en Matanzas cuando se cumplen 60 años del poema Canto a Fidel, de la escritora Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura y una de las voces líricas más relevantes de Hispanoamérica.

Esa creación subió a la Sierra Maestra en el zapato de un mensajero que lo entregó a Celia Sánchez, quien lo conservó hasta el 3 de septiembre de 1958, cuando se leyó en la emisora del Frente Oriental Mario Muñoz.

Carilda destaca por sus poemas a Reynold García, Julián Alemán, Abel Santamaría, Rolando Escardó y Frank País, y algunas de esas composiciones vieron la luz bajo la dictadura de Batista.

Del Canto a Fidel el propio Comandante en Jefe dijo que intuyó en la poetisa el ejercicio cabal de un obra que trasciende la significación de una persona y trasmuta en las acciones de todo un pueblo en pie de lucha.

