Se cruzan voces jóvenes en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – Radialistas e investigadores jóvenes de casi toda Cuba inician hoy en Sancti Spíritus la decimo séptima edición de Voces cruazadas, evento organizado por la Asociación Hermanos Saíz.

El programa de conferencias y paneles sobre varios temas incluye el discurso en las redes sociales, retos de los profesionales de los medios de comunicación y gestión de contenidos, así como las llamadas fake news y sus tendencias contemporáneas.

El radialista Jairo Pacheco, organizador del único evento de su tipo en el país, destacó que asistirán representantes de siete provincias para intercambiar experiencias y conocimientos.

La decimo séptima edición de Voces Cruzadas, dedicada al aniversario 60 de la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos concluirá el viernes 10 de mayo con la inauguración del proyecto Infinito y un concierto de Cimafunk.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.