Sancti Spíritus festeja sus 505 años de historia

Sancti Spíritus, Cuba. – La Gala Artística por el aniversario 505 de la fundación de la Villa de Sancti Spíritus se realizará esta noche, con la actuación de artistas de la provincia e invitados, en espera de la efeméride.

El director del espectáculo, Carlos Sotolongo, informó a Radio Reloj que junto a destacados solistas y agrupaciones locales estarán, entre otros, el Ballet de la Televisión Cubana.

La fiesta se desarrollará en la zona donde se levantan el Puente sobre el río Yayabo, símbolo de la ciudad, el Teatro Principal y muy cerca de la Iglesia Mayor, joyas patrimoniales en la zona más añeja de la ciudad.

Para mañana martes se prevé la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en la que sus delegados, en representación del pueblo, rendirán homenaje a la cuarta Villa de Cuba a 505 años de su fundación.

