Rosalía León cantará a México desde Cuba

Como parte de las celebraciones en Cuba por el aniversario 208 del Grito de Dolores que marcó el inicio de la guerra por la independencia de México, la cantautora mexicana Rosalía León ofrecerá un concierto el próximo jueves en la sala teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.

La artista, interesada en fusionar ritmos tradicionales o folclóricos de su país con el rock, compartirá la escena con Haydée Milanés, Athanai y los guitarristas Dairon Ortiz, Raúl Verdecia y su compatriota César Huesca.

En 2012 editó el álbum Alegorías, con canciones propias y del folclore mexicano, y en 2017 salió al mercado su disco Más Alto, con el que posesiona su estilo.

En dicho fonograma, Rosalía León contó con 11 instrumentistas de la guitarra eléctrica, dos narradores de náhualt y cuatro cantantes, entre ellos Kelvis Ochoa, con quien intepreta el tema Espectro.

