Rinden homenaje a José Martí

Santiago de Cuba, Cuba.- Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidieron hoy el homenaje al Héroe Nacional José Martí en el cementerio Santa Ifigenia, al cumplirse el aniversario 124 de su caída en combate.

En la cereminia militar y acto político cultural realizado frente al Mausoleo del Apóstol, también fueron depositadas ofrendas a nombre del Consejo de Estado y Ministros y el pueblo de Cuba por Camilitos de la provincia santiaguera.

La actividad estuvo presidida por los miembros del Comité Central del Partido Lázaro Expósito y Beatrtiz Johnson, primer secretario en Santiago de Cuba y presidenta del Gobierno en ese territorio, respectivamente.

Odessa Fuentes, vicepresidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, al resumir el acto resaltó las enseñanzas de José Martí en la lucha por la libertad y unidad de los cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.