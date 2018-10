Retorna el Concurso de Jóvenes Cantantes Líricos

El Concurso Nacional Rodrigo Prats de Jóvenes Cantantes Líricos, tras 4 años de ausencia, se reanudará en su XII edición, entre los días 9 y 13 de septiembre, en la ciudad de Holguín.

En el certamen participarán estudiantes de Canto Lírico de La Habana y Holguín así como intérpretes de Ópera de la Calle y de los teatros líricos Nacional, Pinar del Río y la provincia anfitriona.

El jurado estará integrado por prestigiosas figuras como Jorge Luis Pacheco, maestro y asesor de programas musicales de la televisión; Francisco Alonso, director del Lírico de Pinar del Río y Liudmila Pérez, Damaris Hernández y María Dolores Rodríguez del Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín.

El concurso de jóvenes cantantes líricos se realizará en el Teatro Eddy Suño, y la premiación y el concierto de laureados se llevarán a cabo el 13 de octubre.

