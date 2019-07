Retamar, un legado a la resistencia

La Habana, Cuba. – Varias personalidades dentro y fuera de Cuba lamentan el reciente fallecimiento del prominente intelectual Roberto Fernández Retamar, quien deja una profunda huella en la cultura de la Isla y de Nuestra América.

Querido Roberto, gracias por dejarnos obra, lucidez y compromiso, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta en la red social Twitter, mismo medio a través del cual el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo de Retamar: poeta excepcional y uno de los más grandes de la cultura cubana.

Sobre la lamentable pérdida, el presidente boliviano, Evo Morales, refirió: Nos quedan sus ideas que inspiran el rumbo de los pueblos libres que mantienen vivo su legado de resistencia.

Retamar nos deja como legado su ejemplo de revolucionario abnegado, poeta sensible, intelectual dialógico, hombre dedicado a las más nobles causas de la humanidad, escribió el intelectual brasileño Frei Betto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.