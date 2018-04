Rendirá tributo Johana Simón a Rita Montaner

La Habana, Cuba.- Con motivo de los 60 años de la desaparición física de Rita Montaner, una de las artistas más universales de Cuba, la soprano Johana Simón ofrecerá un concierto en tributo a La Única, a las 5 de la tarde del 15 de abril, en el Teatro Martí de La Habana.

Simón informó que la presentación tendrá un programa enfocado específicamente a representar espacios poco conocidos de la vida artística de la destacada intérprete cubana.

Según la reconocida soprano cubana, en la cita se mostrarán arias de óperas, romanzas y zarzuelas, así como piezas de Ernesto Lecuona que no han sido muy difundidas, y que fueron en su momento interpretadas por Montaner.

El público podrá disfrutar, en calidad de invitados, de la Banda de Conciertos para acompañar las romanzas y un trío de cañas llamado Cronos, que llevará a escena temas emblemáticos de La Única, como ¡Ay!, Mama Inés y El Manisero.

