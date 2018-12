Rememoran en Cárdenas fundación de Radio Ciudad Bandera

La más antigua de las emisoras cubanas en activo, Radio Ciudad Bandera, en Cárdenas, celebra su aniversario 91 de fundada tras la rehabilitación total de su vetusto inmueble.

Los trabajadores del colectivo comparten con sus oyentes, intercambian experiencias en el ejercicio profesional, abren su programación al diálogo con el pueblo y preservan su patrimonio en el evento teórico Argilio Rodríguez In Memorian.

En sus más de 9 décadas de existencia Radio Ciudad Bandera reafirma el compromiso con sus públicos y el apego a la verdad, camino al centenario de la Radio Cubana como vocera de la obra de la Revolución en ese municipio del norte de Matanzas.

Con un inmueble exponente de la cultura del detalle que realza la imagen institucional de las emisoras de la provincia se erige la longeva planta, orgullo y tradición del medio audiovisual en el país.

