El reino de este mundo: fotografías sobre lo real maravilloso

Como la novela homónima del gran escritor Alejo Carpentier, El reino de este mundo se acerca a lo real maravilloso de personajes locales, afirmó el autor Julio César García, sobre la exposición fotográfica que propone en la Galería Génesis, de Matanzas.

Son retratos de ancianos, vendedores ambulantes que transforman la realidad, la iluminan, la engrandecen, y todo gracias a una exaltación del espíritu; animados por la idea de hacerse un retrato de estudio donde exhiban sus productos, explicó García.

Añadió Julio César que la obra expuesta es una serie en proceso creativo, todavía inconclusa, con un concepto en estado de investigación, y en la cual trabajará durante los próximos 2 años para enriquecerla.

El reino de este mundo, se mantendrá en exposición hasta el 30 de septiembre, y su reciente inauguración se incluyó entre las acciones del programa de las Fiestas por la Memoria.

