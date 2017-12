Reinauguran en Matanzas emisoras de radio

Matanzas, Cuba. – Tras la reparación capital de la más antigua de las emisoras en activo en Cuba, Radio Ciudad Bandera en Cárdenas reanuda sus transmisiones en víspera del aniversario 59 del triunfo de la Revolución.

A la reapertura de la planta asistieron Teresa Rojas Monzón, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Matanzas junto a los miembros del Buró Provincial, dirigentes del Gobierno e Isidro Betancourt, director de Información y Propaganda de la Radio Cubana.

Rojas Monzón visitó la nueva sede de Radio Varadero, en la calle 24 de la ciudad balneario, obra a cargo de la Cooperativa No Agropecuaria de la Construcción SANCOF e intercambió con los trabajadores del destacado colectivo.

Los matanceros festejan el 1 de Enero con dos modernas emisoras para informar, educar, entretener y recrear a los públicos en UN territorio de alta significación en el país.

