Regresa Festival de Teatro Elsinor

La Habana, Cuba.- Luego de cuatro años de ausencia regresará este 2018, del 12 al 15 de abril, el Festival de Teatro Elsinor, rescatado en la Universidad de las Artes (ISA), para beneplácito de los amantes de las puestas en escena realizadas por jóvenes.

Osvaldo Cano, decano de la Facultad de Arte Teatral del ISA, dijo que ese evento volverá a figurar de manera anual en su cartelera, separado del Festival de las Artes, que llegará el mes de junio.

En la cita, celebrada en el Centro de Investigación y Comunicación Cultural, el académico explicó que esta entrega número 29 de Elsinor, contará en su programación con talleres, conferencias y puestas en escena.

Informó que el evento trascenderá las fronteras del ISA, y se insertará en salas de teatro de La Habana, tales como el Centro Cultural Vicente Revuelta y el Bertolt Brecht, donde se presentan reconocidas figuras de las tablas en el país.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.