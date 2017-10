Regresa el ballet Lizt Alfonso con Fuerza y Compás

La Habana, Cuba.- Después de más de 10 años sin representarse íntegramente en el país, regresa a escena desde hoy y hasta el domingo, el espectáculo Fuerza y Compás del Ballet Lizt Alfonso, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

La primera de esas funciones coincidirá con el aniversario 26 de la compañía, cuyo estilo se sustenta en la fusión de ritmos y técnicas danzarias para consolidar un trabajo admirado en Cuba y en escenarios internacionales.

Fuerza y Compás -vibrante y espléndido espectáculo danzario- es uno de los platos fuertes de su repertorio, elogiado en países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Egipto y Bahrein.

Este mes la compañía fue aclamada en el festival internacional de Santa Lucía en Monterrey, México, por la puesta en escena de Lizt Alfonso Dance Cuba en Escena que esta semana llegará al festival Chocolate con Café en Guantánamo.

