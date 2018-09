Regresa el circo a Las Tunas

Hasta el próximo 23 de septiembre se presentará en Las Tunas el proyecto Fiesta de Maravillas, luego del paso del Circo Nacional de Cuba por la provincia en el mes de julio, como parte de la gira de verano.

Los espectáculos serán, en su mayoría sin costo alguno para los beneficiarios, principalmente en instituciones de todas las enseñanzas, hogares de menores sin amparo familiar, de ancianos, hospitales y centros penitenciarios de los 8 municipios.

Por Amancio comenzaron las presentaciones el pasado 3 de septiembre, con actos de magia, comedia y malabares, y desde este viernes se reanudaron en Jobabo para continuar a Majibacoa, Manatí, Las Tunas, Jesús Menéndez y Puerto Padre.

El proyecto circense Fiesta de Maravillas llega a finales de la primera quincena de este mes hasta la cabecera provincial además de algunas comunidades rurales y está previsto un espectáculo en el Teatro Tunas.

