Regresa Afrodita con la visión de Rosario Cárdenas

La Habana, Cuba. – La producción Afrodita, ¡Oh, espejo! por la compañía Rosario Cárdenas volverá a la escena de la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso desde mañana y hasta el domingo.

Para su más reciente trabajo, estrenado en septiembre, la coreógrafa -Premio Nacional de Danza- halló motivación en el entrecruzamiento de mitos y leyendas en torno al culto a Afrodita y a Oshún, deidades símbolos de la belleza, el amor y la sensualidad, como una comunión espiritual entre Chipre y Cuba.

A la recreación de ese entrecruzamiento de mitologías contribuyó el maestro Frank Fernández, al fin de componer -como él precisa- una música alejada de estereotipos, siempre al servicio de la emoción.

El experto Carlos Repilado asume la iluminación, otra protagonista de la puesta en escena de Afrodita, ¡Oh, espejo! que cuenta con la colaboración de la embajada de Chipre en Cuba.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.