Regalo de la Radio en Camagüey

Septiembre comienza con nuevos nombres y voces entre el público, luego de que Camagüey esta noche, radio espectáculo de la emisora provincial Radio Cadena Agramonte, sacara a la luz el talento aficionado del territorio.

Músicos y bailarines de Casas de Cultura y miembros de la Asociación Hermanos Saíz estuvieron invitados al programa durante el verano, y los que más agradaron al pueblo se reunieron en la última emisión.

Inolvidables se hicieron las voces de la pequeña de 9 años, Niliam Hernández, laureada con los premios de Interpretación y Popularidad en el Festival Cantándole al Sol; y de Coucci, joven sudafricana que estudia Medicina en Cuba

A pesar de tener retos por delante para futuras emisiones, a partir de las dificultades que afectaron su calidad por tratarse de una experiencia novedosa, Camagüey esta noche aunó el quehacer de todos sus colaboradores en pos del Arte y la Cultura.

