Regalo cultural al Camagüey

El Ballet Contemporáneo de Camagüey estrenará a mediados de julio próximo, la obra Más allá del mar, en el teatro Avellaneda de la ciudad agramontina, como parte de sus propuestas de verano.

La pieza, del coreógrafo Pedro Ruiz, director artístico de la compañía, apuesta por una vertiente más contemporánea que las creadas anteriormente, donde el movimiento de brazos y piernas adquiere mayor protagonismo.

También presentará la obra Club Havana, de su autoría, de la cual el Ballet Contemporáneo de Camagüey llevó a escena un fragmento durante las Romerías de Mayo, en Holguín, y que ahora será ofrecida de manera íntegra.

El programa lo completará la coreografía Un lugar en el tiempo, que forma parte del repertorio que la compañía llevará a varios municipios camagüeyanos durante julio y agosto como parte de la programación de verano en la provincia.

