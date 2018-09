Reflejo de una generación (+Fotos)

Calidad, talento y pasión, son cualidades que caracterizan al Teatrólogo Carlos Sarmiento.

Graduado de la Escuela Nacional de Arte en la especialidad de Actuación y cursa una Maestría en Dirección Escénica del Instituto Superior de Arte, Carlos Sarmiento es una gran promesa en la escena nacional. Para recorrer la trayectoria de ese teatrista, la Página web se acercó a ese joven ganador de la Beca de Creación el Reino de este mundo 2018 de la Asociación Hermanos Saíz.

Cierra la boca, del dramaturgo Yunior García, y A puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, fueron sus primeros trabajos de dirección, dos puestas completamente diferentes que le permitieron cumplir con ese gran sueño que es la dirección escénica:

Como parte de la tesis de graduación de la Primera Maestría en Dirección Escénica del Instituto Superior de Arte, Carlos Sarmiento está preparando su obra teatral, Selfie, con estreno el próximo 5 de octubre en una primera temporada en la Sala Adolfo Llauradó en horario viernes y sábado a las 8 y 30 de la noche, y los domingos a las 5 de la tarde:

Selfie surge a partir de una investigación. Estaba en la maestría y comencé hacer una indagación a partir de la autoficción como género en la dirección y la relación director- actor. Entonces el propio profesor Héctor García me aconsejó que escribiera mi propia autoficción para ser consecuente con mi exploración.

El proceso de producción funcionó gracias al sistema de becas que otorga la Asociación Hermanos Saíz y el Consejo Nacional de Artes Escénicas. Carlos Sarmiento reunió a un grupo de jóvenes actores que viven el conflicto del personaje Daniel en la obra, entre ellos, Carlos Alberto Méndez, Hamlet Paredes, Lily Bregues y María de los Ángeles Cuza.

Según Sarmiento su obra es un retrato que hace a sí mismo y a su generación, jugando con la juventud de hoy, que está obsesionada con Facebook, posters, etiquetas y los reallity show.

Selfie tiene lugar una noche del 24 de diciembre en la ciudad de Trinidad. Enfoca a Daniel, un joven artista que está de paso por la ciudad, y a Fanny, una muchacha que cada día intenta deshacer su pasado. Son dos personajes donde los padres hicieron elecciones de vida totalmente diferentes y ellos están tratando de romper con esas marcas. Fanny y Daniel son dos polos opuestos:

Historias reales son relevadas en Selfie, y a partir de lo que cuentan los personajes se empiezan a notar vínculos entre ellos, y poco a poco se deshacen de esas máscaras sociales, de ese “deber ser” que constantemente impone la sociedad:

Creo que detrás de esas historias está el reflejo de toda una generación, de cómo los jóvenes actuales se están proyectando a la vida, como están concibiendo su ser dentro de esta sociedad tan cambiante y cómo asumen las relaciones amorosas.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.