Redescubrimiento de la obra de Jesús de Armas

En el Museo Nacional de Bellas Artes abrirá el próximo sábado la exposición Jesús de Armas: Drama y Utopía, retrospectiva de la trayectoria de uno de los grandes artistas cubanos de la generación del 70.

Con esa muestra se revaloriza en las artes visuales de Cuba el legado de quien fue un renovador, sobre todo a partir de sus investigaciones sobre las culturas aborígenes de nuestro país y su manera de recrear el reino de los cemíes, dijo su curadora, Laura Arañó.

Allí se exhibirán cerca de 50 obras, algunas de ellas sometidas a labores de restauración por especialistas del museo, y también se mostrará su faceta de realizador de dibujos animados con El Maná, primero de su género producido en Cuba.

Un fragmento del documental De Armas, El último Taíno del peruano Santi Cegarra reseñará la etapa creativa del artista cubano en Francia, donde falleció en 2002.

