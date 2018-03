Reconocen en Camagüey a Premio Nacional de Teatro

Camagüey, Cuba.- Con la distinción Espejo de paciencia, Camagüey reconoció a Armando Morales, director del Teatro Guiñol de Cuba y Premio Nacional de Teatro, a propósito de la Jornada Títeres en mi comarca, que acoge la ciudad agramontina hasta el miércoles.

En momento especial en la sala La Edad de Oro, la compañía Teatro de Luz, con su obra Añoranza, dedicó un emotivo homenaje al recientemente fallecido maestro titiritero Mario Guerrero, director histórico del Guiñol de Camagüey.

Una atractiva feria de títeres con presentaciones de grupos teatrales y talleres de animación, proyectos de muñequería y artesanales, sobresalen entre las propuestas de la jornada.

Agrupaciones lugareñas e invitadas protagonizan la fiesta teatral, que saluda el Día Mundial del Títere y el aniversario 89 del natalicio de José Ramón Camejo González, uno de los pioneros del títere profesional en Cuba.

