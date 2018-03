Recibirá Miriam Talavera Premio Nacional de Cine

La Habana, Cuba.- La editora y directora Miriam Talavera recibirá, en La Habana, el Premio Nacional de Cine 2018, otorgado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC.

La ceremonia de entrega del lauro se efectuará en el Cine 23 y 12, sede de la Cinemateca de Cuba, y de este modo la realizadora se convertirá en la tercera mujer en recibir el galardón.

Talavera comenzó a trabajar en el ICAIC como editora de documentales y largometrajes de ficción, y al ser informada de la decisión, la homenajeada aseguró que lleva 55 años haciendo lo que más le gusta hacer en la vida y nunca esperó ese reconocimiento.

La creadora es Licenciada en Lengua y Literatura Francesas por la Universidad de La Habana, y también trabajó en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, como editora de cortos para espacios televisivos.

