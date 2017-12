Recibirá Eduardo Roca premio de artes plásticas

La Habana, Cuba.- El pintor y grabador cubano Eduardo Roca, conocido como Choco, recibirá hoy el Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 por su valioso aporte al desarrollo de las artes visuales en la isla.

El artista, Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, ha desarrollado una importante labor docente en instituciones de esa especialidad en Cuba y España.

La obra de Choco se encuentra expuesta en museos y galerías del mundo como Bellas Artes de Cuba; el Museo de África en Chicago, Estados Unidos; el Museo de la Estampa, en México; el de Kochi, en Japón; la Fundación Miró, en Palma de Mallorca, España; y en instituciones de Suecia.

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas y el Ministerio de Cultura de Cuba anunciaron recientemente la decisión de concederle a Eduardo Roca el máximo lauro otorgado por ambas entidades y le será entregado esta tarde en el Museo Nacional de Bellas Artes.

