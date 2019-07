Recibe Estela Bravo la medalla «Haydée Santamaría»

En la sala Che Guevara de la Casa de las Américas la realizadora estadounidense Estela Bravo recibió la Medalla Haydée Santamaría, otorgada por el Consejo de Estado a propuesta de esa institución cultural.

El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, entregó la alta distinción a la artista nacida en Nueva York y residente en Cuba desde hace más de 50 años, que dirigió el centro de la Canción Protesta y es autora de una obra documental de hondo contenido político.

En mi desempeño profesional desde el faro de la Revolución Cubana -con su sentido del progreso, la justicia y la solidaridad- siempre he tratado de acercar a los pueblos de Estados Unidos y Cuba, expresó Estela Bravo.

Jorge Fornet, en nombre de la Casa de las Américas, significó que ella representa lo mejor de los Estados Unidos y sin dejar de ser ciudadana de su país natal, es una cubana más.

