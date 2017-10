Recibe Cuba Gran Premio en Festival Cultural de Bahamas

La Habana, Cuba. – Por segundo año consecutivo, la delegación de Cuba obtuvo el Gran Premio del Festival Cultural de Bahamas, según información suministrada por una fuente diplomática cubana.

Los ganadores de la vigésimo segunda edición del certamen, presentaron un recorrido por las principales tradiciones culturales regionales, entre ellos bailes y trajes autóctonos, con énfasis en los principales elementos que caracterizan a cada región.

El stand cubano fue elogiado por el canciller bahameño, Darren Henfield, quien recordó que la acción cultural concluye en vísperas del 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, y resaltó los excelentes vínculos culturales existentes entre La Habana y Nassau.

Sobresalieron las artistas habaneras Silvia Blanco e Iracema Arias, quienes alcanzaron primer y segundo lugar por sus producciones de guaracheras de papel y muestra de papier maché, respectivamente.

